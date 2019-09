Ribbink's Specialiteiten Bakkerij uit Apeldoorn neemt failliet Van der Wal Jolink over

Wijkraden boycotten buurtonder­zoek naar Apen­heul-over­last in Apel­doorn-West

6:12 De wethouder wilde het nu ook weleens van de direct betrokkenen horen: hebben die zoals het nu is geregeld wel of geen last van verkeer en parkeren door Apenheul-bezoekers? En dus belde hij gisteravond in de buurt aan. De wijkraden vertrouwen het niet. Ze vrezen dat dit bedoeld is om de omstreden tweede Apenheul-parking bij AGOVV permanent te maken.