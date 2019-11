Ricardo Piqué staakte in 1992 wedstrijd vanwege racisme. ‘Hé Zwarte Piet, je moet beter fluiten’

Het verleden kwam bij Apeldoorner Ricardo Piqué (62) afgelopen zondag meteen weer tot leven toen hij vernam dat de wedstrijd in de eerste divisie tussen FC Den Bosch en Excelsior tijdelijk was onderbroken door arbiter Laurens Gerrets vanwege racistische uitlatingen. Ahmad Mendes Moreira, speler van het Rotterdamse Excelsior, was onder meer voor Zwarte Piet uitgemaakt door de Bossche aanhang.



,,Ik moest meteen weer denken aan die wedstrijd in Duiven’’, doelt Piqué op het duel DVV 2-Gendringen 2 op 13 december 1992. Die werd door hem na 81 minuten gestaakt.



,,Een man uit het publiek, die een beetje stoer wilde doen, schreeuwde naar me: ‘Hé Zwarte Piet, je moet beter fluiten’. Maar ik ben scheidsrechter en heet Ricardo. En niet het hulpje van Sinterklaas. Toen heb ik besloten die wedstrijd te staken. Dat had die scheidsrechter in Den Bosch ook moeten doen. Van het veld lopen en niet meer die wedstrijd hervatten. Dat komt veel harder aan.’’