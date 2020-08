Richard (66) stopt met pijn in het hart met zijn cafetaria ‘t Frietje in Apeldoorn: ‘Patat bakken én opeten is wat ik het liefste doe’

Drie keer eerder kon hij zijn cafetaria in Apeldoorn verkopen, maar hij deed het niet. Het wachten was op een opvolger die uit liefde voor het vak patat bakt. Zoals de 66-jarige Richard Niels van ‘t Frietje zijn leven lang heeft gedaan. Maar in de Apeldoornse zwagers René Roest en Damian Demir heeft hij waardige opvolgers gevonden, ze nemen de patatzaak volgende maand over van Niels. ,,Het klinkt misschien raar, maar ‘t Frietje is één van mijn kinderen. Zo voelt het. Patat bakken en het contact met de mensen; wat zal ik het straks missen.’’