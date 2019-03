Richard B. uit Apeldoorn na 4 jaar alsnog vrijgesproken van mensenhandel: ‘Voel me stoned zonder drugs’

De rechtbank sprak hem ook vrij van deelname aan een criminele organisatie. Het Openbaar Ministerie had al vrijspraak geëist voor beide feiten, maar eiste nog wel een voorwaardelijke werkstraf van 120 uur voor het witwassen van crimineel geld. Daar doet de rechtbank over twee weken uitspraak over.

Vertraging

De zaak is lang blijven liggen. Aanvankelijk zou de verdachte in 2017 terecht staan met Gerard van H. (53) en diens zoon Ronnie (27). Vader en zoon kregen respectievelijk acht en zeven jaar cel. Ze worden gezien als kopstukken van een criminele organisatie die tussen februari 2013 en februari 2015 kwetsbare vrouwen zou hebben gedwongen zich te prostitueren, veel geweld gebruikte bij oplichtingen en afpersingen en een autobedrijf als dekmantel zou hebben gebruikt. Hun hoger beroep dient in november. Inmiddels zijn er al weer nieuwe strafzaken tegen ze aanhangig.

De dagvaarding van B. was destijds niet goed betekend en dus werd zijn zaak uitgesteld. Bij de voorbereiding op de strafzitting vandaag moest de officier van justitie ‘met enige schaamte’ constateren dat er helemaal niet genoeg bewijs te vinden was dat de man betrokken was bij de mensenhandel en de criminele organisatie.

Poetsen

B. was destijds dakloos. Van zijn vriend Gerard van H. mocht hij boven diens garage aan de Veenweg bivakkeren. Daar werd hij tijdens de inval aangetroffen. Hij hielp vaak mee met het wassen en poetsen van auto’s, dat was alles, bezwoer hij de rechtbank vandaag.

Uit telefoontaps en getuigenverklaringen komt een ander beeld naar voren. ‘Als je niet doet wat Gerard zegt, snij ik je de strot door’, zou B. hebben gezegd tegen iemand van wie Van H. geld zou hebben geëist. De verdachte ontkende de bedreigingen.

Hij ontkende ook een leningsovereenkomst te hebben getekend, waarmee het leek dat hij vijftienduizend euro zou hebben gestopt in het autobedrijf. Volgens de officier van justitie wijst het op witwassen.

Spanning

De advocaat vindt het geen bewijs. ,,Hij kon nauwelijks lezen. Hij ondertekende alles wat onder zijn neus werd geduwd. Stoned of niet.” Wat hem betreft is de zaak veel te lang blijven liggen en kan er geen straf komen. De verdachte heeft jarenlang onder spanning geleefd door de strafzaak die hem boven het hoofd hing, benadrukte hij.