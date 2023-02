Rick en vriendin durven geen huis te kopen vanwege rechtszaak: ‘Bommetje onder onze toekomst’

De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) moest er in mei 2021 aan te pas komen om het zware illegale vuurwerk op te ruimen in de woningen van de toen nog thuiswonende Apeldoorners Ramon D. (23) en Rick P. (26). ,,Het dak had er af kunnen vliegen.”