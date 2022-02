Rick uit Apeldoorn merkt dat er iets mis is met zijn auto en al snel blijkt waarom: ‘Dit doet wel even zeer’

video Eigenaren van feestwin­kels in de regio hebben zin in carnaval: ‘Het wordt tijd voor een goed feest’

Ondanks dat er dit jaar geen carnavalsoptochten in het verschiet liggen, betekent dit niet dat er geen carnaval gevierd gaat worden. De Stentor sprak eigenaren van verschillende feestwinkels in de regio. Zij vertellen met welke outfit je dit jaar carnavalproof de kroeg in kan gaan.

17:00