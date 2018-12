Ridderorden en onderscheidingen naar Parijs en Bronbeek nu Paleis Het Loo gesloten is

De verbouwing van Paleis Het Loo duurt tot medio 2021. Tot die tijd is ook de collectie Ridderorden en Onderscheidingen niet in Apeldoorn te zien. Wie toch meer wil weten over de achtergronden van koninklijke onderscheidingen kan terecht in Museum Bronbeek, of in Parijs.