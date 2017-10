Rijden onder invloed: 'Alles is een stuk waziger'

videoZelf ervaren hoe het is om te rijden met een slok op. Dat kon gisteren in de 3D-simulator. ,,Heftig.''

Zwalken over de weg en daardoor een fietser aanrijden. Dat overkwam de leerlingen uit 5 vwo van het Veluws College Walterbosch in Apeldoorn gisteren. Niet echt, ze namen plaats in een 3D Tripping Simulator van het campagneteam 'Rijden Zonder Invloed' om te zien wat er gebeurt als ze zouden rijden met alcohol of drugs op.

Koen Berenschot (16) was nog maar een paar seconden virtueel aan het rijden in de simulator en hij reed dankzij de paddo's al iemand aan. ,,Daar schrok ik wel even van. Het was ook behoorlijk verwarrend, als ik naar links stuurde ging ik naar rechts en andersom.''

Hij weet nu zeker dat hij nooit met alcohol of drugs achter het stuur zal kruipen. ,,Drugs interesseren me sowieso niet, ik heb geen zin om verslaafd te raken. Ik heb wel eens wat gedronken en ben daarna naar huis gefietst. Toen merkte ik al dat ik een beetje slingerde.''

Waziger

Zijn klasgenoot Renate Korsten (16): ,,Kan je nagaan als je dan in een auto zit en bijvoorbeeld 80 kilometer per uur rijdt. Dat is nog veel heftiger.'' Bij Renate ging het virtueel autorijden een stuk beter, maar na een tijdje werd ze aangehouden door de politie en moest ze blazen. ,,Alles is een stuk waziger, je stuur gaat alle kanten op en je hebt totaal geen controle en overzicht meer'', merkt ze op als ze uit de simulator stapt.

Voorafgaand aan het ritje in de 3D simulator werd er in de klas gepraat over de effecten van alcohol en drugs in het verkeer. Renate: ,,Er werd bijvoorbeeld gevraagd of je na een feestje in de auto zou stappen als de BOB gedronken heeft. Dat heeft natuurlijk twee kanten: je wilt niet bij iemand in de auto zitten die alcohol op heeft, maar je wilt ook graag naar huis.''

Het campagneteam was twee dagen aanwezig op het Veluws College Walterbosch.