Rijdende taxi vliegt in brand in Apeldoorn

kaart Van Knienen­burg tot Sassendonk tot Stöppel­burcht: hier vinden de carnavals­op­toch­ten in onze regio plaats

14:58 Over anderhalve week is het zo ver: carnaval! In onderstaand overzicht staan alle carnavalsoptochten in Nederland die zich hebben aangemeld bij optochtenkalender.nl. Daaruit blijkt dat onze regio flink deelt in de polonaise: als je wilt, kan je hier vier dagen achter naar carnavalsoptochten kijken.