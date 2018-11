Rijk wil definitief meebetalen aan hoogspanning-project De Maten

Apeldoorn is al een tijd met netbeheerder TenneT in gesprek over het weghalen van de lijnen boven de Hoeven- en Veldenbuurt. De bedoeling is dat TenneT binnenkort de technische haalbaarheid daarvan gaat onderzoeken, en ook de kosten en eventuele verdere gevolgen in beeld brengt.

De gemeente sorteerde alvast voor op een subsidieregeling van de rijksoverheid. Die gaat meebetalen aan het ondergronds brengen van kabels die dicht bij bebouwing hangen. Die steun kan 65 tot 75 procent van de totale kosten bedragen, weet TenneT-woordvoerder Jeroen Brouwers. Ook een percentage van 80 procent wordt genoemd. Bekend was al dat het Matense traject voor die subsidieregeling in beeld was bij het ministerie. Nu is dat veranderd in een definitieve plek op de lijst met ruim vijftig projcten die in aanmerking komen.