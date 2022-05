Rijkswaterstaat werkt aan weegsysteem: A1 tussen Apeldoorn en Twello twee nachten afgesloten

Zelfs Binky gaat Apeldoor­ners sportiever maken: Accres wil meer zijn dan ‘bedrijf dat pionnen brengt’

Accres gaat zijn activiteiten uitbreiden. Door ook in andere gemeenten accommodaties te beheren, denkt het sport- en accommodatiebedrijf in stamplaats Apeldoorn de kosten van bijvoorbeeld zaalhuur in de hand te kunnen houden. Accres levert al een aantal jaren diensten in Almelo. Daar wil het bedrijf graag twee of drie gemeenten aan toevoegen.

30 april