Rijkswaterstaat woest op automobilisten die afzetting negeren op A50 bij Apeldoorn: ‘Levensgevaarlijk’

POLLRijkswaterstaat is het beu. De dienst zag donderdagmiddag zoveel auto’s een afzetting negeren op de A50 bij Apeldoorn dat hij besloot op Twitter korte metten te maken met het gedrag. Compleet met fictieve woordenwisseling: ,,Hij heeft toch nog niet genoeg kegels neergezet? Als-ie nou gewoon oplet, is er niks aan de hand.”

Op de A50 bij Apeldoorn, ongeveer ter hoogte van Klarenbeek, bevindt zich een belangrijke verbindingsweg met de A1. Daar kunnen automobilisten kiezen voor de A1 richting Amsterdam en Utrecht of richting Hengelo en Deventer. De keuze voor de twee oostelijke steden werd door Rijkswaterstaat aan het eind van de middag afgesloten: verderop stond namelijk een kapotte vrachtwagen waaraan werd gesleuteld.

Poll Wegafzettingen negeren? Daar past maar één sanctie bij... Meteen rijbewijs afpakken en herexamen laten doen

Gooi die geldboete maar flink omhoog!

Alleen als iemand dit echt vaker doet, dan mag er van mij best een forse straf op staan

Kruis, pijl, pion

Om dat aan weggebruikers duidelijk te maken, verscheen er een rood kruis op het bord boven de weg. Ook werd er een auto ingezet die met een licht gevende pijl naar links de bestuurders de juiste kant op probeerde te dirigeren. Tot slot stond er een medewerker om met pionnen de afslag ook daadwerkelijk af te zetten.

Het mocht allemaal niet baten. Op camerabeelden die Rijkswaterstaat donderdag op Twitter deelde, is te zien dat auto’s nog snel de afslag nemen terwijl de medewerker de pionnen aan het neerzetten is. Zelfs als de blokmarkering al helemaal afgezet is, rijden er auto’s nog over het verdrijvingsvlak om alsnog de afslag van hun voorkeur te kunnen nemen.

Fictief gesprek

Dat Rijkswaterstaat van deze automobilisten geen hoge pet op heeft, blijkt wel uit het bericht dat donderdag gepaard ging met de beelden. Daarin maakt de dienst zich een voorstelling van hoe het gesprek tussen een bestuurder en bijrijder in één van de auto's zou kunnen zijn gegaan.

De ene persoon stelt voor om een andere afslag te nemen, de tweede is duidelijk niet onder de indruk van het kruis en de pijl. ,,Die man die bezig is met afzetten,” probeert de eerste nog. ,,Hij heeft toch niet genoeg kegels neergezet? Als-ie nou gewoon oplet, is er niets aan de hand,” reageert het tweede fictieve personage.

Volledig scherm Op deze videostill van Rijkswaterstaat is te zien dat en auto nog over het verdrijvingsvlak rijdt terwijl de mederwerker bezig is met pionnen neerzetten. © Rijkswaterstaat / videobeeld

Tientallen kentekens

‘Levensgevaarlijk’, is Rijkswaterstaat duidelijk. Naast de persoon die de afzetting neerzet, denderen de auto’s vervolgens ook nog op af op de mensen die aan het werk zijn om de vrachtwagen even verderop van de weg te krijgen, legt de dienst op Twitter uit.

Door in gesprek te gaan met enkele Twitteraars wordt duidelijk wat Rijkswaterstaat vervolgens gedaan heeft. Een persoon vraagt of de overtreders een boete kunnen krijgen. Daarop is de reactie: ,,Niet op basis van beelden, dat is helaas (nog) niet mogelijk, maar er zijn meerdere kentekens genoteerd ter plaatse.” In een andere tweet wordt gesproken van ‘tientallen kentekens’.

‘Kudde en gedrag’

De boodschap van Rijkswaterstaat krijgt veel bijval op het sociale medium, van ‘schofterig’ tot ‘stelletje mafkezen’. Moeten de rijbewijzen ingenomen worden en de automobilisten opnieuw examen doen, vraagt iemand zich af. ,,Strafmaten gaat de politie over. Maar je zou denken dat een opfriscursus hier geen kwaad kan.”

Dat de dienst de cynische toon donderdag heeft gevonden, is wel duidelijk. “Blijft ongelooflijk he? Iets met schapen en een dam. Maar ook een kudde en gedrag.”

