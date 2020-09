Rijstrook A1 tijdelijk afgesloten: verkeer uit Apeldoorn en Deventer richting Amsterdam en Utrecht moest omrijden

Vandalen winnen: speelkas­teel verdwijnt uit park in Apeldoorn na zoveelste vernieling

11 september Speelkasteel Matenschans verdwijnt uit het Matenpark. Gemeente Apeldoorn heeft die beslissing genomen nadat het speeltoestel de afgelopen jaren meerdere keren doelwit was van vandalisme. Of de Matenschans elders in Apeldoorn een plaatsje krijgt is nu de vraag.