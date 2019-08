Rijstrook Hoenderloo afgesloten na ongeluk op A50

Snelle groei in Apeldoorn voor online super Picnic

Online supermarkt Picnic heeft tweeënhalve maand na zijn entree meer dan zevenduizend actieve klanten in Apeldoorn. Daarmee is Apeldoorn voor Picnic een van de snelst groeiende steden. Het aantal klanten neemt de komende maanden nog fors toe, is de verwachting.