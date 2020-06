Rijstrook op A1 tussen Deventer en Apeldoorn tijdelijk dicht door kapotte vrachtauto, verkeer rijdt weer

Leerlingen­raad De Marke in Apeldoorn heeft topdag: cakejes, ijsjes, ontmoeting met burgemees­ter én geld voor techniek­les

8:45 Met gepaste trots houdt een van de leerlingen het bord omhoog. Vanaf nu is basisschool De Marke gecertificeerd door het Jeugdeducatiefonds. Hartstikke mooi, maar dat er lekkere cakejes en ijsjes zijn is voor de kinderen zeker zo belangrijk. En dan is er ook nog eens een ontmoeting met de burgemeester!