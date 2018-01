‘Rillen van de kou op de training? Dat hoeft echt niet jongens!’

En douchen na de training, benadrukt Kluitenberg. ,,Dat zijn de gevaarlijkste momenten. Veel kinderen stappen na de training zo weer bezweet op de fiets. Doen misschien nog een jas aan. Maar douchen is heel belangrijk voor je lichaam om te herstellen. Bovendien blijf je als team nog wat langer bij elkaar, dat is goed voor het teamproces. Maar als je zonder te douchen zo op de fiets stapt bij koud en guur weer, ben je veel vatbaarder voor blessuren of verkoudheid.’’



Bij 100% Voetbal in Zwolle loopt het nog geen storm op de maillots die toppers als Arjen Robben dragen onder hun voetbalbroek. Filiaalmanager Michael van Otterlo: ,,Ondershirts zijn wel heel populair, die vliegen over de toonbank. Deze zijn net wat dikker dan die we in de zomer verkopen. Het is een beetje een tweede huid, heel comfortabel. Maar we verkopen van alles tegen de kou. Handschoenen, mutsen. Zelfs nekwarmers, al zijn die bij duels niet zo handig. We merken hier dat de meeste ouders goed voorbereid naar de winkel komen. Ze weten precies wat ze willen. Al geven we altijd nog advies. Veel kinderen kiezen snel voor kleding van bekende profclubs. Daar wordt veel in getraind. We hebben ook veel regenjacks, maar de jeugd kiest daar niet snel voor.’’