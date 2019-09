Risicovol stuk kanaalweg Apeldoorn naar 60 per uur, wisselende snelheid blijft

Bewoners van het gebied ten zuidoosten van Apeldoorn bepleiten al langer een lagere snelheid over het hele traject tot aan de gemeentegrens. De gemeente wil daar niet aan. Wel is de limiet stapsgewijs op kleine stukjes rond kruisingen naar 60 kilometer per uur gebracht. Tussen de kruisingen mag het verkeer op Kanaal Zuid, zoals de weg heet, nog altijd 80 per uur rijden. Dat zorgt voor een situatie die onlogisch voelt; de limiet gaat in tien minuten tijd herhaaldelijk van 80 naar 60 en weer terug.

In de praktijk lappen nogal wat bestuurders dat aan hun laars. Velen rijden een vrijwel constante snelheid over het hele stuk.