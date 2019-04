RMS- regering volgende week tegenover Orpheus in rechtbank om herdenking

Begin deze maand werd duidelijk dat de herdenking van het uitroepen van de Republiek Maluku Selatan in 1950 voor het eerst in jaren dit jaar niet meer in Orpheus plaatsvindt. Volgens theaterdirecteur Mirjam Barendregt omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Ze zij eerder daarover: ,,Eind vorig jaar is er geëvalueerd over de vorige editie. Wij waren niet geheel tevreden over hoe dat is verlopen en daar zijn afspraken over gemaakt. We moeten de veiligheid kunnen garanderen. Samen met de organisatie is er ook een deadline afgesproken. Die is in februari verlopen, er is nog uitstel gegeven, maar uiteindelijk waren wij het vertrouwen kwijt dat het nog goed zou komen.’'