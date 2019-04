Roald stortte 11 meter naar beneden van instortend balkon in Apeldoorn

Ultieme poging: geen woongebouw maar tiny forest in centrum Apeldoorn

11:24 Is het tegen beter weten in? Bewoners van de Van Galenstraat hopen vurig dat hun pleidooi alsnog gehoor vindt bij het gemeentebestuur. Als er niks verandert wordt op een ‘postzegeltje’ in hun woonbuurt volgende maand een appartementengebouw gepropt. Ze willen veel liever een stadsbosje.