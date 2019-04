Robèr en Linda uit Apeldoorn zijn 25 jaar getrouwd en lopen daarom een berg op - voor het goede doel

Het duurt nog even, maar het gezin is al volop in training. Op 31 augustus gaan vader Robèr (58), moeder Linda (52), dochter Sharon (23), haar vriend Niels (28), dochter Thessa (22), haar vriend Lorenzo (25), dochter Dhemi (20), vriend Martijn (19), dochter Mhyrte (18) en zoon Bhoaz (12) meedoen aan de beklimming van de 2758 meter hoge berg. Iedere deelnemer laat zich voor de tocht, georganiseerd door Stelvio for Life, sponsoren en het ingezamelde geld gaat naar op maat gemaakte behandelingen voor kankerpatiënten.

Voor de Apeldoorners was het heel logisch om geen feestje te houden op de trouwdag op 2 september, maar om iets voor het goede doel te doen. ,,Iedereen kent wel iemand met kanker’’, meldt Robèr. ,,We zijn zelf allemaal gezond en beseffen heel goed dat dat niet vanzelfsprekend is.’’

Geïnfecteerd

Het is voor Robèr en Linda niet de eerste keer dat ze de berg opgaan. ,,Zo’n vijf jaar geleden werd ik ‘geïnfecteerd’ door mijn manager, dus toen ben ik voor het eerst omhoog gelopen’’, vertelt Robèr. ,,Ik kwam razendenthousiast terug en later zijn Linda en onze twee oudste dochters ook al mee geweest.’’

Linda vertelt dat alle kinderen gelijk mee wilden met de tocht. ,,Ik vind het knap. We hebben geen van hen echt over moeten halen, terwijl ze er natuurlijk wel tijd in moeten investeren. Het is niet ‘even naar boven lopen’, je moet er echt wel voor trainen. In principe moet je wel met enige regelmaat 25 kilometer in de benen hebben. En daarbij komt ook dat de lucht de laatste drie kilometer ijler wordt, dus dat kan best even zwaar zijn.’’

Oppepen

Ze is ervan overtuigd dat iedereen het gaat halen. ,,Ik denk dat je elkaar onderweg wel oppept. Als iemand het zwaar gaat krijgen is het Bhoaz wel. Op vakantie ziet hij er ook altijd tegenop als we een heel stuk gaan lopen. Maar hij doet het dan wel mooi, dus ik weet zeker dat ook hij het gaat redden.’’’

Volledig scherm © Kevin Hagens

Op de vraag of ze niet liever ‘gewoon’ een feestje had gewild in plaats van een zware tocht een berg op, zegt dochter Dhemi lachend: ,,Nee, totaal niet. Ik vind het heel vet om met z’n tienen dit te doen. Ik weet zeker dat het heel gezellig gaat worden en dat de tijd voorbij vliegt. In gedachten zie ik steeds een lege berg voor me, maar dat is helemaal niet zo. Heel veel anderen gaan die dag ook omhoog.’’

Haar zusje Mhyrte geeft toe dat ze nooit eerder erover had nagedacht dat er gepersonaliseerde behandelingen kunnen worden gemaakt voor kankerpatiënten. ,,Ik was er eigenlijk wel verbaasd over: hoezo krijgt iedereen dezelfde medicijnen? Iedereen is toch anders? Daarom vind ik het een heel mooi doel.’’

Tienen

Ze vraagt zich wel af of ze met z’n tienen bij elkaar zullen blijven. ,,Ik denk dat we elkaar op een gegeven moment wel een beetje loslaten, de één loopt nou eenmaal sneller dan de ander. Maar we hebben wel gezegd: we gaan samen de finish over.’’

Team TheBrinx, zoals ze zichzelf noemen, is nog op zoek naar bedrijven die shirtsponsor willen zijn en daardoor mee kunnen liften in de marketinguitingen. ,,Maar los daarvan nodigen we iedereen uit om een donatie te doen. Klein of groot, alles helpt.’’