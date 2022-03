Robert (65) haalde z'n huis van het peperdure gas af: ‘Zo dom als we allemaal afhankelijk blijven’

Rutte eert overleden oud-commissa­ris Clemens Cornielje (63): ‘Hij blijft in mijn herinne­ring als een integer en aimabel mens’

Clemens Cornielje is donderdagochtend op 63-jarige leeftijd overleden. Cornielje (VVD) was commissaris van de Koning(-in) in Gelderland van 2005 tot 2019. Hij was al lange tijd ziek.

17 maart