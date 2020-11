Robert uit Laren ontroerd als de koning in Loenen ‘zijn’ begraafplaats opent: ‘Dit doet wel wat met me’

Jaren wachten op woonwagen in Apeldoorn, nieuwe standplaat­sen komen in zicht

25 november De wachtlijst kan eindelijk flink worden ingekort. Er is zicht op iets meer dan 100 nieuwe standplaatsen voor woonwagenbewoners in de gemeente Apeldoorn. De verwachting is dat na de zomer van 2021 duidelijk wordt waar de standplaatsen voor reizigers en kermisexploitanten komen.