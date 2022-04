Robot brengt eten naar tafel en ruimt af bij Landal Greenparks Uddel: ‘Personeel loopt veel minder’

Een wit apparaat komt aanrijden in de brasserie van Landal Greenparks in Uddel. ,,Miauw, hier ben ik!” klinkt het. Als je goed kijkt zie je dat de bovenkant de vorm van oortjes heeft, op het schermpje knipperen twee oogjes vriendelijk. In de robot is ruimte voor een aantal dienbladen. Is dit dan de oplossing voor het personeelstekort in de horeca?