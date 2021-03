ROC Apeldoorn combineert praktijkles voor vluchtelingen met Nederlands: ‘Anders leiden we ze op voor de bijstand’

Drakenboot­fes­ti­val Apeldoorn wijkt uit naar september: ‘Mits we vallen onder garantie­fonds’

22 maart De kans is levensgroot dat het Drakenbootfestival in Apeldoorn dit jaar niet in juni, maar in september gaat plaatsvinden. De organisatie is druk bezig om te onderzoeken of het evenement - een van de grootste in de stad - onder het garantiefonds van de overheid valt. ,,Zo ja, dan wijken we uit naar 10, 11 en 12 september’’.