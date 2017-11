ROCOV: Snelle trein tussen Apeldoorn en Arnhem is gepasseerd station

Brummen maakt werk van verbeteren jeugdhulp

4:50 De jeugdhulp in de gemeente Brummen kan op enkele belangrijke gebieden beter. Dat blijkt uit de uitkomsten van een cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC. Vooral over de toegankelijkheid van jeugdvoorzieningen en de kwaliteit en kennis van de hulpverleners is een significant deel van de respondenten ontevreden. Wethouder Jolanda Pierik belooft beterschap. ,,We gaan werken aan verbetering op een aantal speerpunten.''