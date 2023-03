Roedel van elf wolven gespot op Noord-Veluwe: 'Eerste keer dat we er zoveel bij elkaar zien’

Niet 2 of 3, maar wel elf wolven zijn samen te zien op de nachtelijke beelden van een wildcamera op de Noord-Veluwe. In het filmpje dat eind januari is gemaakt, doemen ineens een paar lichtgevende ogen op. Al snel volgen er meer.

De wolven staan stil, snuffelen wat rond en draaien een beetje om elkaar heen. Het betreft een koppel, vader en moeder, met hun jongen van de afgelopen twee jaar.

Indrukwekkend

Een indrukwekkend schouwspel, vindt Glenn Lelieveld. ,,Ik heb het voorrecht crème de la crème aan wolvenfilmpjes te zien, maar dit is de eerste keer dat we er zoveel bij elkaar zien. Het klopt ook wel; er zijn in de afgelopen twee jaar elf welpen geboren. Twee ervan zien we niet in het filmpje. Het zou heel goed kunnen dat ze ergens achter een boom stonden of zijn weggetrokken. We gaan er vanuit dat het geen natuurlijke sterfte is.’’

De elf wolven op de Noord-Veluwe komen stuk voor stuk in beeld.

Paartijd

Dat ze met zoveel tegelijk voor de camera opdoemen, is niet zo gek. De paartijd komt er aan voor de wolven. Dan blijft een roedel dicht bij elkaar. De dieren zetten hun territorium af. Dat doen ze met urine en drollen.

,,Komen ze een kleinere groep tegen dan doden ze die’’, vertelt Lelieveld. ,,Dat gaat op volle kracht. Want hoe groter het territorium, des te meer herten, zwijnen en ander wild er rondlopen. Dat schept een betere overlevingskans voor de komende welpen. Dat heet zelfregulatie.’’

Hol in de grond

De paartijd duurt ongeveer een week. De dracht 63 dagen. Eind april, begin mei worden de eerste welpen verwacht. Die worden blind en doof in een hol geboren. De wolvin en haar welpen blijven de eerste tijd uit zicht.

,,Ze zijn heel schuw. Mocht een wandelaar in de buurt van het hol komen, zal de wolvin niet op passanten afgaan, maar juist vluchten. Het is een vluchtdier’’, zegt Lelieveld. ,,Ja en we kunnen er als mens van alles van vinden, maar aan de beelden te zien, vinden de wolven het hier geweldig.’’

Tientallen camera's per gebied

De dieren worden in ieder geval goed in de gaten gehouden door de terreinbeheerders, Lelieveld zelf en vrijwilligers van het meldpunt. Zo hangen er tientallen wildcamera’s per gebied. Camera’s van het meldpunt zelf, maar ook van de overheid die ze beschikbaar stelt.

,,We houden hierdoor de overheid op de hoogte over het welzijn van de wolven. Het is overigens niet de bedoeling dat iemand zelf een wildcamera in de natuurgebieden installeert’’, benadrukt Lelieveld. ,,Ook al hebben de meeste mensen de beste bedoelingen. Hiervoor heb je echt toestemming van een terreinbeheerder nodig.’’