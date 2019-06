Roemenen proberen vissen mee te nemen uit Zuiderparkvijver in Apeldoorn

Verenigingscontroleur Jan van Engeland van hengelsportvereniging Tot Ons Genoegen (TOG) uit Apeldoorn stapte er op af en sprak de mannen aan. ,,Ze hadden inmiddels al 25 vissen gevangen en in een plastic tas gestopt die ze hadden verstopt in de bosjes bij de vijver. Op last van ons hebben de mannen ze teruggezet, maar vier vissen hebben het helaas niet gered”, laat hij weten via Facebook.

Van Engeland gaat met andere clubleden nog vaker controleren en gemeente en politie in overleg om tot strakkere handhaving te komen. ,,Het wordt steeds gekker”, merkt Van Engeland. ,,Het zijn toch vooral Roemenen en Polen die steeds vaker naar de binnenvijvers in Apeldoorn trekken. Daar is het makkelijker vis vangen natuurlijk dan in de IJssel waar ze doorgaans vaak vissen. Als ik wil kan ik elke avond wel vissers wegsturen die illegaal bezig zijn.”

Karpertjes

In de Zuiderparkvijver in Apeldoorn zitten voornamelijk kleine karpers, die door de hengelsportvereniging zijn uitgezet. ,,Deze mensen nemen de vissen mee, zetten ze op zuur zodat de graat oplost en eten dan wat over is op. Zonde natuurlijk, want wij willen een gezonde visstand in die vijvers. We gaan in elk geval nog vaker controleren. Twee weken geleden hebben we ook al contact gehad met de gemeente over nachtvissen binnen de bebouwde kom. Dat is verboden in Apeldoorn, maar gebeurt wel. De gemeente zal daar meer op gaan controleren. Wij als vereniging kunnen alleen mensen wegsturen, maar geen bonnen uitschrijven helaas.”