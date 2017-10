Roep om extra camera's Eglantier na gewapende overval op kapsalon

Dj Julian Jordan uit Apeldoorn draait nu 24 uur lang plaatjes voor Serious Request

11 oktober Dj Julian Jordan uit Apeldoorn is om kwart voor vijf begonnen met zijn dj-marathon voor radiozender 3FM. De dj draait 24 uur non-stop plaatjes. Dit gebeurt alleen als er genoeg geld blijft binnenkomen voor Serious Request. Hij draait in de zogenoemde 3FM Live Lounge en is via een livestream te volgen.