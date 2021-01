Roep om meer en goedkopere woningen op Wegener-terrein in Apeldoorn

Winkels Korenpassa­ge Apeldoorn staan blank door sprinkler­in­stal­la­tie

7 januari Acht tot tien winkels zijn vanmorgen blank komen te staan nadat in de Korenpassage in het hart van Apeldoorn de sprinklerinstallatie plotseling afging. Brandweerlieden waren met pompen en vloertrekkers in de weer om het water zoveel mogelijk uit de winkels en passage te verwijderen.