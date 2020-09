Roerige tijden voor twintigjarig Hospice Apeldoorn: ’Géén bezoek voor mensen die op sterven liggen, dat gaat hier niet gebeuren’

Heeft Apeldoorn na alle afgelastin­gen volgend jaar minder geld voor evenemen­ten nodig?

14:00 Kan Apeldoorn in 2021 af met minder subsidie voor evenementen? Op die vraag komt begin november antwoord. De gemeente werkt samen met Apeldoorn Marketing aan een voorstel. De vraag is actueel omdat organisatoren over dit jaar geen geld terug hoeven te betalen, maar dit mogen gebruiken in 2021.