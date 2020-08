Roetveegpiet én protest bij Logeerhuis van Sint Nicolaas in Apeldoorn

Het Logeerhuis van Sint Nicolaas is traditioneel eind november een weekend ingericht in landhuis Het Woldhuis, net buiten Apeldoorn. Kinderen (en anderen) kunnen daar kamers bekijken die te maken hebben hebben met het Sinterklaas-verhaal, zoals de werkkamer van de goedheiligman en slaapkamers van pieten. Ook buiten zijn er activiteiten. Het evenement is zeer populair.

Aandacht

De hulpen van Sinterklaas bij het Logeerhuis zijn volledig donker. De Groningse actievoerder Dimitri Knobbe wil daar dit jaar ter plekke tegen demonstreren - ervan uitgaande dat het evenement kan doorgaan. Dat is uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona. Knobbe vindt in elk geval dat de ‘blackface’ Zwarte Piet volledig moet verdwijnen. Eerder voerde hij daar al actie voor in Groningen, Emmen en Grou.

Apeldoorn heeft met de landelijke intocht van vorig jaar Knobbes aandacht getrokken. Al zoekend kwam hij uit bij het Logeerhuis, waar ze het volgens hem ,,heel erg bont maken’'. ,,Ik ben daar echt van gesprokken; hoe kan je dit na tien jaar discussie nog volhouden?’’

Signaal

Knobbe voert protest onder de naam De Lieve Goede Sint. Hoewel er contacten zijn geweest met de landelijke beweging van Kick Out Zwarte Piet, opereert hij nu naar eigen zeggen vooral op persoonlijke titel. ,,Ik ben vooral een éénpitter. In Apeldoorn zal het ook een klein protest zijn. Wie wil kan zich aansluiten, anders neem ik wel een paar mensen uit Groningen mee. Het hoeft niet zo grootschalig; het gaat om het signaal. Het is in elk geval vreedzaam. Misschien wel stil, met alleen een spandoek.’’ Maar Knobbe stelt wel met vervolgacties te komen zo lang zijn doel niet is bereikt.

Jammer

Het Logeerhuis wordt jaarlijks opgezet door een stichting. Die is ontstaan uit twee organisaties voor kerkelijk jongerenwerk. ,,Ik ben overrompeld’', zegt voorzitter Arendo Sturre als hij hoort over het protest. Hij vindt het ,,jammer’’ dat Knobbe zijn pijlen op het Logeerhuis heeft gericht.

Die activiteit wil juist aandacht en omzien naar elkaar benadrukken, vertelt Sturre. ,,Het is jammer is dat de pieten nu alsnog worden afgerekend op hun kleur, en niet op hun gedrag. Bij het Logeerhuis geven we iedereen evenveel aandacht en liefde, ongeacht wie je bent. Maar nu gaat het er helemaal niet meer om wat we eigenlijk aan het doen zijn.’’

Druk

Het uiterlijk van de pieten is volgens de voorzitter elk jaar onderwerp van gesprek binnen het bestuur. ,,Dit jaar is er natuurlijk de Black Live Matters-beweging bij gekomen. Daardoor is de discussie weer opgezweept en dan ga je zelf ook kijken: wat moeten we hiermee? De druk daarvan voelen wij. Daarom hebben we besloten dit jaar een eerste stap te zetten in verandering.’’ Er zullen voor het eerst roetveegpieten te zien zijn, naast de volledig donkere pieten. Dat idee was dus al opgekomen zonder de aankondiging van de demonstratie.

Voor Knobbe zal een gedeeltelijke verandering nog niet voldoende zijn; hij wil dat de ‘oude’ Zwarte Piet volledig verdwijnt.

Volledig scherm Pieten in een van de speciale ruimtes tijdens de editie van vorig jaar. © videostill/Johannes Rutgers