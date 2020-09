Roger ziet brouwerij De Vlijt uit Apeldoorn uit dalletje klimmen: ‘Samen genieten binnen de mogelijkheden’

Gasten op een stoel laten zitten en hen zo min mogelijk laten bewegen. Het is voor de horeca het antwoord op corona. Bij Soap is het terras ruimte zat. En zo trok Beer & Food Lovers, het evenement begon vrijdag en gaat vandaag tot in de avond door, honderden bezoekers.

In dalletje gezeten

Plaatselijke brouwers kregen er de ruimte op de tap. Met als bekendste naam Veluwse Schavuyt. Dat bier wordt gebrouwen in De Vlijt, op nog geen 300 meter afstand van Soap. ,,Wij hebben natuurlijk ook in een dalletje gezeten’’, zegt De Frankrijker met gevoel voor understatement. ,,Maar we kruipen er langzaam weer uit. Met dank aan dit soort initiatieven. Het is zo belangrijk om elkaar lokaal te versterken.’’

Hij was daarom een van de initiatiefnemers van ‘Apeldoorn voor Apeldoorn’. Meer dan twintig plaatselijke ondernemers boden hun producten aan. Klanten konden hun bestelling coronaproof in een drive thru ophalen. ,,Eind mei was ik weer zo druk met de brouwerij dat ik daar een punt achter heb gezet.’’

Ketels glimmen

Toen in maart het land in de intelligente lockdown kwam werd de brouwerij vrij snel stil gelegd, vertelt De Frankrijker. ,,De afname in de horeca viel volledig weg. We kregen via de groothandel ook voorraad terug. Het is dan niet slim om te blijven produceren. We hebben de tijd benut om alle puntjes op de i te zetten. De koperen ketels glimmen als nooit te voren. Alles is weer spic en span. En er wordt weer bier gebrouwen.’’

De Frankrijker kent de cijfers waaruit naar voren komt dat Nederlanders sinds de corona uitbraak thuis meer alcohol drinken. ,,Van de slijters heb ik begrepen dat het vooral om sterke drank gaat. Whiskey wordt nu erg goed verkocht. Maar wij merken er in die zin, helaas, niets van.’’

Samen genieten

Inmiddels komen er weer liefhebbers naar De Vlijt om in het proeflokaal van de brouwerij na een rondleiding speciaal bieren te proeven. ,,We hebben de ruimte, dus hebben we mogelijkheden’’, zegt de 57-jarige Apeldoorner. ,,Mensen vinden het leuk om samen te genieten, binnen de mogelijkheden. Dat zie je nu hier op het terras en wij merken dat bij onze proeverij. We moeten er samen het beste van maken.’’