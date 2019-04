Roken mag nog maar op paar plekken in zwembaden Apeldoorn

Nieuwe burgemees­ter Apeldoorn mag best beetje King Kong zijn, vindt oud-burgerva­der John Berends

10:21 In maart drong zich nog de vraag op of de Apeldoornse politiek als opvolger van John Berends Superman wil of gewoon een ‘ervaren-man-met-grijze-haardos’. Bij de vaststelling van het profiel voor de nieuwe burgemeester deed Berends gisteravond zelf een duit in het zakje: moet-ie ook een beetje lijken op King Kong?