Rokende puinhopen na verwoestende brand op roemruchte tennislocatie in Apeldoorn

De eerste meldingen van de brand kwamen vannacht rond 03:45 uur bij de brandweer binnen. Er was sprake van een grote uitslaande brand aan de Jachtlaan in Apeldoorn. Bij aankomst bleek het voormalige clubhuis van De Manege volledig in brand te staan. Op beelden is te zien hoe vlammen metershoog uit het dag slaan en dat sprake is van flinke rookontwikkeling.