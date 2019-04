Rommelmarkt Hofstad in Apeldoorn geeft ook niet verkochte spullen tweede kans

100% Football schiet vanuit Apeldoorn de wereld in

11:33 Voetbalketen 100% Voetbal gaat de grens over. Het bedrijf, begonnen in een bescheiden pandje in Apeldoorn als Sportshop Walter van den Belt, opent in de loop van dit jaar een vestiging in de Belgische hoofdstad Brussel. Om de internationale ambities kracht bij te zetten veranderen de winkels van naam: 100% Football.