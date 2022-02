Ron parkeert scootmobiel in hal stadhuis Apeldoorn en dumpt sleutels: ‘Zit nu als gevangene thuis’

Video Ineens ligt Henrico (19) uit Apeldoorn met zijn auto in het water: ‘Je staat echt te shaken’

Hij wil wegrijden bij een verkeerslicht en een paar tellen later ligt de auto van Henrico van Beek (19) uit Apeldoorn in het water. Zichzelf in veiligheid brengen is zijn eerste prioriteit en daarna is het toekijken hoe zijn bolide uit het kanaal wordt gevist. ,,Dit is wel heel zuur.”

14 februari