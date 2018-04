Volgens voorzitter Guido Willemsen van de jeugdcommissie van de organiserende wielervereniging De Adelaar is gekozen voor ‘een sobere voortzetting’. Dat hield in dat er alleen nog werd gekoerst in Beekbergen op het lokale rondje van twee kilometer. “De grote ronde van tien kilometer is geschrapt.” Voor die koers had De Adelaar de medewerking van in totaal veertig motorrijders, die voor het peloton uitrijden om kruispunten en andere gevaarlijke plekken af te zetten als de wielrenners naderen.

Toedracht

Een van de motorrijders was de 72-jarige man uit Didam. Op weg naar Beekbergen, met nog meer motorrijders, was hij betrokken bij een ongeval op de kruising van de Loenenseweg met de Henk Vullinkweg in Beekbergen. De politie kan nog niets zeggen over de toedracht. Volgens omstanders werd de man na het ongeval gereanimeerd en per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed.

Willemsen geeft aan dat dit trieste bericht pas halverwege de middag binnenkwam bij de organisatie. “We waren al een heel eind gevorderd en hebben de wedstrijden afgemaakt.” Eerder al, toen bekend was dat zich een ongeval met de motorrijder had voorgedaan, was in overleg met de andere aangeslagen motorrijders al besloten het middagprogramma aan te passen. “We hebben toen hetzelfde lokale rondje gereden dat we eerder ’s ochtends ook hadden gereden en waarvoor geen inzet van motards nodig was.”

Jeugdronde

Het was voor het eerst dat de Ronde van Gelderland als jeugdronde werd verreden met wedstrijden voor jeugdrenners van 7 tot 14 jaar. In de jaren hiervoor was het een koers voor onder meer Elite dames. “Maar met gelijktijdig de Amstel Goldrace voor vrouwen hebben we er voor gekozen om onze ronde aan te passen aangezien we wel zagen aankomen dat de meeste wielrenster voor de koers in Limburg zouden kiezen”, aldus Guido Willemsen, die aangeeft het te betreuren dat de vernieuwing door het trieste ongeval wordt overschaduwd.