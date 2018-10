Ronnie Flex maakt presentatie kledinglijn Joy (16) compleet

video,,Mijn grootste droom is uitgekomen. Ik heb niet iets wat ik zo graag als dit wilde.‘’ Joy (16) uit Apeldoorn presenteerde gisteravond haar eigen kledingcollectie in de Gamestate in hartje Utrecht. ,,Ik was heel nerveus, maar dit was echt een geweldige avond.‘’

De collectie maakt deel uit van NIK&NIK, het label van modeontwerpster en presentatrice Nikkie Plessen. Plessen weet wel wat dat is met Joy. ,,Ze is leuk, ze is ontzettend lief. Ze heeft een waanzinnig goede kledingsmaak. Meiden zijn dol op haar, dus ik ben ook dol op haar.‘’

Veel jonge mensen die bekend zijn door het maken van fimpjes op YouTube waren van de partij. Nina Schotpoort uit Eerbeek, bijvoorbeeld. Zij had haar bijna net zo bekende broertje Jens meegenomen. Ook is zij is dol op Joy die op haar YouTube-kanaal Beautynezz meer dan 600.000 vaste volgers heeft. ,,Ik vind haar erg leuk en het is geweldig dat ik deze avond mocht komen.‘’ Heeft Nina zelf ook ambities als het op mode aankomt? ,,Als het al ooit tot zo'n mooie collectie komt dan zal dat in ieder geval nog een paar jaar duren‘’, lacht de 12-jarige.

Helemaal los

Het moment dat de modellen de kleding aan het publiek toonden was spannend, zegt Joy. ,,Maar ik was ook nerveus omdat Ronnie Flex op kwam treden. Ik vind hem de beste artiest van Nederland. Het moest stil blijven dat hij zou komen zingen. Ik heb het alleen aan mijn allerbeste vrienden verteld, verder wist niemand er van. Geweldig om te zien dat iedereen helemaal los ging.‘’

,,De spanning bouwde zich in de week op‘’, vertelt de havo 5-leerlinge. ,,En vanmiddag was het wel heel erg. Ik stond zelf achter de schermen, dus heb ik van de show zelf weinig meegekregen. Toen ik eenmaal naast Nikkie op het podium stond ging het wel weer. Je ziet dat iedereen aan het genieten is.‘’

Twee keer bracht ze met HEMA een door haar ontworpen lijn schoolspullen op de markt. Nu een eigen kledinglijn. Wat is het volgende? ,,Ik kan bijna niets anders bedenken. Dit is wat ik als klein meisje al zo ontzettend graag wilde. Dit is mijn grootste droom die is uitgekomen.‘’

Vandaag hoeft Joy niet naar school. ,,Toeval‘’, lacht ze. ,,We hebben een aangepast lesrooster en dat betekende voor ons de hele vrijdag vrij.‘’

Joy met haar idool Ronnie Flex © NIK&NIK