Rook onder motorkap van auto op de A50 bij Apeldoorn Noord

Toen de bestuurster met haar hondje over de vangrail heen stapte, raakte zij gewond aan haar hand. Een brandweerman heeft de vrouw ter plekke behandeld aan haar verwonding. De oorzaak van de brand in de motorkap had te maken met een technisch mankement. De brandweer heeft het voertuig veilig gesteld. Vanwege de inzet van de brandweer is de rechterrijstrook van de A50 afgesloten, met een file tot gevolg. Na het bergen van de auto was de file ook snel weer opgelost.