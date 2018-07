Rotonde Nieuw Milligen op de schop; overlast voor weggebruikers

Apeldoorn merkt bijna niets van Where the Sheep Sleep (Burning Man)

30 juli Bezoekers aan Park Berg en Bos en de Apenheul reageren zaterdag verbaasd als ze horen dat er op de Bosweide een evenement wordt gehouden. ,,Oh ja, daar merk je niets van.'' Het merendeel heeft zelfs nog nooit van Where the Sheep Sleep gehoord. Ook omwonenden, zowel in de wijk Berg en Bos als in Orden, geven aan geen overlast te ervaren.