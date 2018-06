Rovers Apeldoornse minimakaarten krijgen taakstraf

Ja, er lagen twee enveloppen met kortingsbonnen voor Apeldoornse minima verstopt in de auto waarin ze reden. Maar die hadden. J.H.(22) en zijn broertje L.H. (20) uit Vaassen, A.G. (21) uit Vaassen en S.A. (22) uit Apeldoorn niet gestolen. L.H. had ze gekregen van iemand, meer niet.

Althans, zo luidt hun verhaal. Wel toevallig dat ze werden aangehouden in de straat waar de enveloppen even daarvoor uit de brievenbus waren geroofd. Een getuige had de politie getipt, nadat hij drie jongens midden in de nacht van 1 op 2 maart bij de brievenbussen had gezien. Een vierde zat in een auto verderop.

Verstopt

Eerder die avond waren er ook al kortingsbonnen gestolen uit de brievenbussen daar, dus de getuige - een buurtbewoner - was extra alert. De politie kwam en trof de broers H., G. en A. aan in de auto. Onder een vloermat lagen de twee enveloppen met kortingsbonnen van elk zo’n 70 euro waarde verstopt.

In de auto lag ook hasj en twee van de heren hadden wel erg grote bedragen aan cash bij zich. J.H.: ,,Ik had inderdaad 900 euro bij me, omdat ik de volgende dag merkkleding wilde gaan kopen”, legde hij de politierechter in Zutphen dinsdag uit.

S.A. had 400 euro op zak omdat hij naar eigen zeggen een dagje naar Amsterdam ging. ,,En daar is alles heel duur.”

Sigaretten en patat

L.H. vertelde ter zitting dat hij de kortingsbonnen had gekregen van iemand. ,,Ik begreep dat je er sigaretten mee kon halen en patat. Dus dat wilde ik doen.” Waarom ze dan in de straat waren, waar nou net die enveloppen vandaan kwamen, kon hij niet goed uitleggen. ,,Ik wilde checken of de post daar echt uit de brievenbussen stak, zoals mij was verteld.”

En dat was zo’n beetje het enige dat de vier dinsdag kwijt wilden over de zaak. Maar voor de officier van justitie was de zaak zo klaar als een klontje. Zij eiste tegen de broers H. vijftien dagen cel, waarvan veertien dagen voorwaardelijk plus een taakstraf van veertig uur.

Proeftijd

G. hoorde hetzelfde eisen, maar moet zich in zijn proeftijd houden aan een meldplicht bij de Reclassering plus een training doen in cognitieve vaardigheden. Hij kampt namelijk met wat problemen.

A. hoorde vanwege zijn grotere strafblad ook een iets zwaardere taakstraf van zestig uur tegen zich eisen naast de vijftien dagen cel, waarvan veertien voorwaardelijk.

Proeftijd

Omdat hij nog in een proeftijd liep, hingen hem een week cel voorwaardelijk en twintig uur werkstraf extra boven het hoofd. De officier vond niet dat hij nu de week moest uitzitten, maar vroeg om verlenging van de proeftijd met een jaar. De werkstraf van twintig uur moet hij wat haar betreft wel doen.

De politierechter deed het iets anders. Hij gaf alle vier een werkstraf van zestig uur, waarvan twintig uur voorwaardelijk. A. moet daarnaast nog de twintig uur werkstraf extra doen vanwege zijn eerdere veroordeling en voor de week cel, verlengde hij de proeftijd met een jaar.