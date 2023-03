Roxeanne Hazes, Lakshmi, en WIES zijn trekpleisters voor tweede editie van Apeldoorns Maaiveld Festival

Vaassen laat zich niet afschrik­ken door heisa om wolvenle­zing Putten: ‘Gaat gewoon door’

Het is nog niet zover dat burgemeesters lezingen over wolven verbieden, maar het is inmiddels wel een onderwerp dat met heisa gepaard gaat. De commotie die de voorbije weken elders op de Veluwe ontstond, laat ze in Vaassen echter niet weerhouden.