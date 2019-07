Royal Reesink uit Apeldoorn neemt Meerman Groep over

Gemeente Apeldoorn verzegelt cafetaria op camping in Beekbergen vanwege ‘grote kans’ op asbestge­vaar

15:55 Het cafetaria op camping De Hertenhorst in Beekbergen is vanmiddag door de gemeente Apeldoorn verzegeld. ,,Het vermoeden is groot dat er asbestgevaar is", verklaart woordvoerder Gytha van der Veer.