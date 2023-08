Roze golf van 2300 vrouwen (en een enkele man) overspoelt Apeldoornse bosweide

MET VIDEOZelfs de rode loper is deze avond roze, tijdens het Openlucht Filmfestival in het Apeldoornse park Berg en Bos. 2300 vrouwen - en een enkele man - overspoelen de bosweide met een grote roze golf. Barbie draait... ,,En roze is niet eens mijn kleur!’’