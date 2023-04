RTV Apeldoorn aast vanuit wachtkamer op nieuwe kans, maar komt die nog wel?

met video Op deze skatebaan in Apeldoorn is vallen minder pijnlijk: ‘Je kunt jezelf uitdagen’

Drukte op de skatebaan in het Zuiderpark. Het was lang geleden dat er zoveel jongeren zich tegelijk in het skatepark begaven. De reden dat het rustig was? Wie viel kon er hard terecht komen en de kans op valpartijen was op het afbrokkelende asfalt groot. Een nieuwe baan maakt alles anders. ,,Dit is heerlijk skaten. En je kunt gerust een keer vallen, zonder dat je open ligt.’’