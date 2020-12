RTV Apeldoorn dreigt na vijftien jaar op zwart te gaan: uitzendlicentie is in gevaar

Halve eeuw in dienst bij honderdja­ri­ge multinatio­nal: Peter kent AkzoNobel in Wapenveld als geen ander

5 december De fabriek van AkzoNobel in Wapenveld bestaat honderd jaar. Als er iemand is die de weg kent in het bedrijf midden in het dorp, is het Peter van Pijkeren wel. De Wapenvelder werkt precies een halve eeuw bij de multinational, die een sterke band heeft opgebouwd met het Veluwse dorp.