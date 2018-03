'Rugbybal' in Beekbergen onder vergrootglas na ongelukken

videoIn een jaar tijd hebben tenminste vijf aanrijdingen plaatsgevonden op de 'rugbybal' in de Arnhemseweg bij Beekbergen. De provincie Gelderland gaat onderzoeken of de speciale inrichting van de weg daarmee niet het doel voorbij schiet.

Officieel is het een komslinger, maar in Beekbergen wordt de constructie in de Arnhemsweg liefkozend rugbybal genoemd. Wie vanaf Apeldoorn de bebouwde kom van Beekbergen binnenrijdt moet het stuur goed in de handen houden. Er moet scherp naar rechts gestuurd worden en daarna weer naar links om het dorp binnen te rijden. Daarmee voldoet de rugbybal aan de opdracht de snelheid uit het verkeer te halen. Waar in het verleden ook dodelijke ongevallen plaatsvonden in de bocht bij de Tullekensmolenweg vinden er nu geen ernstige ongevallen meer plaats.

Stuurvaardigheid

Keerzijde van de medaille is het hoge aantal eenzijdige ongevallen waarbij de schade beperkt blijft. Sinds 1 maart 2017 noteerde de politie er vijf eenzijdige aanrijdingen. Provinciaal woordvoerder Petra Borsboom noemt ieder ongeval er één te veel. ,,Bochten in een komslinger zijn vrij scherp'', zegt Borsboom. ,,Daarmee halen ze de snelheid uit het verkeer. Zo'n situatie vergt van bestuurders een hoge mate van alertheid en goede stuurvaardigheid. In het verkeer moet je natuurlijk altijd alert zijn, maar dat blijkt soms toch lastig.''

Nu de weg in 2020 opnieuw wordt geasfalteerd onderzoekt de provincie of er aanpassingen nodig zijn. ,,Na de aanleg van de komslinger was iedereen heel tevreden'', aldus Borsboom. ,,De maximum snelheid wordt sindsdien veel minder vaak overtreden. Nu zijn er meer ervaringen en komen er ook kanttekeningen. Voor ons is dit een goed moment alles nog eens goed op een rijtje te zetten. We zijn nu aan het verkennen wat voor deze plek het beste is.''

Meedenken met de provincie kan via https://www.gelderland.nl/N788