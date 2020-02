Ruim 10 kilometer file op A1 van Apeldoorn richting Amersfoort, kwartier vertraging

Schulden Annelie uit Apeldoorn lopen fors op na overlijden man

7 februari Hoe zwaar kun je het hebben? Overlijdt je man, kom je vervolgens nauwelijks aan rouwen toe omdat je volop in de schulden belandt. Dergelijke schrijnende verhalen komen sociaal raadsvrouw Desiree de Zwaan en maatschappelijk werker Gino Hartgers van Stimenz in Apeldoorn dagelijks tegen. ,,Cijfers hebben we niet, maar je wil niet weten hoeveel mensen ineens in de schulden komen als hun partner overlijdt.’’