Ruim 100 klachten over PlusOV, merendeel 'over vervoerders'

In de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar is in totaal 110 keer geklaagd over het leerlingenvervoer van PlusOV. Verreweg de meeste klachten (79) gaan over de 'uitvoering door de vervoerders', meldt het Apeldoorns gemeentebestuur - dat alle klachten liet inventariseren.

Volgens de gemeente zouden in de afgelopen drie weken vijf kinderen niet zijn opgehaald. De meeste klachten gaan echter over het te laat duidelijkheid krijgen over het vervoer en wie de chauffeur is - inclusief kennismaking. 'In de praktijk is dat meestal op de laatste dag', stelt burgemeester John Berends. Volgens de brief die PlusOV aan de ouders heeft gestuurd, moet dat een week van tevoren gebeuren.

Andere klachten gaan over het te maken hebben met wisselende chauffeurs en het er telefonisch niet doorkomen bij PlusOV. Ook kloppen schooltijden in de planning soms niet, en dan wijst de vervoerscentrale daarvoor naar de gemeente. 'Terwijl PlusOv zelf verantwoordelijk is voor de juiste tijden in de planning', schrijft Berends.

Van de negen gemeenten waarvoor PlusOV het leerlingenvervoer uitvoert is Apeldoorn klachtenkoploper, met 39 klachten. In Brummen (16) en Heerde (15) werd relatief veel geklaagd, in Deventer in twee weken tijd ook 14 keer. In Hattem (1), Voorst (2) en Epe (4) is nauwelijks over PlusOV geklaagd. In Lochem en Zutphen kwamen respectievelijk 12 en 9 klachten binnen.

Niet ontevreden

Berends spreekt van een tweeledig beeld: 'Het gaat over de hele linie beter, daar zijn we niet ontevreden over; tegelijkertijd zijn er op een aantal ritten fouten gemaakt'. Die fouten zorgen volgens Berends 'dikwijls voor veel stress', en hebben vanwege de doelgroep - kwetsbare kinderen - bovendien een 'maatschappelijke impact'.