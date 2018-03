Ruim 1300 Apeldoornse leerlingen in actie tegen zwerfafval

In totaal komt deze week een recordaantal van zestien Apeldoornse basisscholen in actie tijdens de Week van Apeldoorn Schoon. Hiermee dragen scholen hun steentje bij om de bewustwording over zwerfafval te vergroten. Cziesso is blij met deze inzet: ,,Het is mooi om te zien dat er ook dit jaar weer veel scholen meedoen. De kinderen zijn ontzettend fanatiek in het opruimen van zwerfafval. Ze geven hiermee het goede voorbeeld; petje af!”